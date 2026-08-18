В Киеве третий раз за ночь объявляли воздушную тревогу: была угроза БПЛА

Сирена

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В Киеве ночью против 18 августа третий раз объявляли воздушную тревогу . Причиной явилась угроза применения российских ударных беспилотников.

Об опасности сообщала Киевская городская военная администрация .

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Во время тревоги жители столицы призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям гражданской защиты и оставаться там до официального сигнала об отбое.

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По состоянию на 03:41 воздушная тревога также была объявлена в ряде областей на севере и востоке Украины.

Впоследствии в Киеве объявили отбой воздушной тревоги .

Этой ночью российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

Напомним, что в Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажки.

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