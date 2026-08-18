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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві знову оголосили повітряну тривогу: реактивні БпЛА летять у напрямку столиці

У Києві вранці 18 серпня знову пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про рух групи реактивних безпілотників з Чернігівщини у напрямку Київської області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

У Києві вранці у вівторок, 18 серпня, вкотре за ніч та ранок оголосили повітряну тривогу.

У КМДА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на Чернігівщині було зафіксовано групу реактивних БпЛА, які рухалися у напрямку Київщини, зокрема Броварів.

Повітряну тривогу через загрозу безпілотників також оголосили у низці інших областей України. На мапі тривог станом приблизно на 06:03 червоними були позначені, зокрема, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська та Запорізька області тощо.

Жителів столиці та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, що раніше у Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці

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