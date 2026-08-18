- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1080
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві знову оголосили повітряну тривогу: реактивні БпЛА летять у напрямку столиці
У Києві вранці 18 серпня знову пролунала повітряна тривога. Повітряні сили попередили про рух групи реактивних безпілотників з Чернігівщини у напрямку Київської області.
У Києві вранці у вівторок, 18 серпня, вкотре за ніч та ранок оголосили повітряну тривогу.
У КМДА закликали мешканців столиці негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до відбою.
За даними Повітряних сил ЗСУ, на Чернігівщині було зафіксовано групу реактивних БпЛА, які рухалися у напрямку Київщини, зокрема Броварів.
Повітряну тривогу через загрозу безпілотників також оголосили у низці інших областей України. На мапі тривог станом приблизно на 06:03 червоними були позначені, зокрема, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська та Запорізька області тощо.
Жителів столиці та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.
Нагадаємо, що раніше у Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці