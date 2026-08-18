Зеленый Днепр испугал киевлян: специалисты рассказали, что происходит (фото)

Днепр резко изменил цвет / © КМДА

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В Днепре в последние дни наблюдается изменение цвета воды и скопление пены у берегов.

Специалисты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА вместе с КП «Плесо» объяснили, с чем могут быть связаны эти явления.

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По данным специалистов, зеленоватый оттенок воды летом чаще всего возникает из-за активного размножения микроскопических водорослей и цианобактерий. Это явление называют «цветением» воды. В зависимости от видов организмов вода может становиться не только зеленой, но сине-зеленой, желтоватой или бурой.

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Пена укрыла Днепр, а вода стала зеленой. / © КМДА

Почему вода в Днепре начала «цвести»

Одной из главных предпосылок массового развития водорослей является повышенная концентрация биогенных веществ, включая соединения азота и фосфора.

Важную роль играет и погода. Продолжительная жара и прогревание воды в сочетании со слабым течением или застойными участками создают благоприятные условия для быстрого размножения микроорганизмов.

Появление пены у берегов также может быть связано с этими естественными процессами. Когда значительное количество водорослей отмирает, их биомасса начинает разлагаться. В результате меняется состав поверхностного слоя воды, а органические соединения и продукты разложения накапливаются у берегов.

Под действием ветра и волн эти вещества могут образовывать пену. Чаще она задерживается там, где течение слабее.

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В то же время сама по себе пена не свидетельствует о химическом загрязнении водоема. Чтобы определить точную причину, необходимы лабораторные исследования.

Опасны ли эти процессы для рыбы

Массовое отмирание водорослей может оказывать влияние и на состояние водной экосистемы. При разложении органической массы потребляется растворенный в воде кислород.

Если его концентрация значительно снижается, это может ухудшать условия для рыбы и других водных организмов. При значительном дефиците кислорода существует риск их гибели.

Подобные процессы фиксируют также в Киевском водохранилище, воды которого поступают в Днепр.

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Воду проверяют в лаборатории

В КГГА отмечают, что Днепр имеет статус реки общегосударственного значения, поэтому его мониторинг и управление водными ресурсами осуществляется в рамках государственной системы.

Для усиления контроля над ситуацией Киев обратился в Государственное агентство водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов среднего Днепра.

В то же время, специалисты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА и КП «Плесо» продолжают следить за состоянием столичных водоемов.

Работники испытательной химической лаборатории КП «Плес» выехали на место и взяли пробы воды для детального анализа. В случае обнаружения признаков загрязнения город обещает дополнительно уведомить о результатах.

В Департаменте подчеркивают, что «цветение» само по себе не означает, что водоем был загрязнен из-за сброса химических веществ или сточных вод. В то же время, это может свидетельствовать о нарушении экологического равновесия, поэтому состояние Днепра необходимо оценивать комплексно — с учетом процессов всего бассейна реки.

Напомним, ранее из Днепра выловили рыбу-хищника и сняли видео. На одном из городских пляжей Запорожья рыбаки выловили солнечного окуня — пресноводного хищника, природная среда которого — водоемы Америки и Канады.

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