Зелений Дніпро налякав киян: фахівці розповіли, що відбувається (фото)

Дніпро різко змінив колір / © КМДА

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У Дніпрі останніми днями спостерігають зміну кольору води та скупчення піни біля берегів.

Фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА разом із КП «Плесо» пояснили, з чим можуть бути пов’язані ці явища.

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За даними фахівців, зеленуватий відтінок води влітку найчастіше виникає через активне розмноження мікроскопічних водоростей і ціанобактерій. Це явище називають «цвітінням» води. Залежно від видів організмів вода може ставати не лише зеленою, а й синьо-зеленою, жовтуватою або бурою.

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Піна вкрила Дніпро, а вода стала зеленою / © КМДА

Чому вода в Дніпрі почала «цвісти»

Однією з головних передумов масового розвитку водоростей є підвищена концентрація біогенних речовин, зокрема сполук азоту та фосфору.

Важливу роль відіграє й погода. Тривала спека та прогрівання води у поєднанні зі слабкою течією або застійними ділянками створюють сприятливі умови для швидкого розмноження мікроорганізмів.

Поява піни біля берегів також може бути пов’язана з цими природними процесами. Коли значна кількість водоростей відмирає, їхня біомаса починає розкладатися. У результаті змінюється склад поверхневого шару води, а органічні сполуки та продукти розкладання накопичуються поблизу берегів.

Під впливом вітру та хвиль ці речовини можуть утворювати піну. Найчастіше вона затримується там, де течія слабша.

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Водночас сама по собі піна не свідчить про хімічне забруднення водойми. Щоб визначити її точну причину, необхідні лабораторні дослідження.

Чи небезпечні ці процеси для риби

Масове відмирання водоростей може впливати і на стан водної екосистеми. Під час розкладання органічної маси споживається розчинений у воді кисень.

Якщо його концентрація суттєво знижується, це може погіршувати умови для риби та інших водних організмів. За значного дефіциту кисню існує ризик їхньої загибелі.

Подібні процеси наразі фіксують також у Київському водосховищі, води якого надходять до Дніпра.

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Воду перевіряють у лабораторії

У КМДА наголошують, що Дніпро має статус річки загальнодержавного значення, тому його моніторинг та управління водними ресурсами здійснюються в межах державної системи.

Для посилення контролю за ситуацією Київ звернувся до Державного агентства водних ресурсів України та Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра.

Водночас фахівці Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА і КП «Плесо» продовжують стежити за станом столичних водойм.

Працівники випробувальної хімічної лабораторії КП «Плесо» виїхали на місце та взяли проби води для детального аналізу. У разі виявлення ознак забруднення місто обіцяє додатково повідомити про результати.

У Департаменті підкреслюють, що «цвітіння» саме по собі не означає, що водойма була забруднена через скидання хімічних речовин або стічних вод. Водночас це може свідчити про порушення екологічної рівноваги, тому стан Дніпра необхідно оцінювати комплексно — з урахуванням процесів усього басейну річки.

Нагадаємо, раніше з Дніпра виловили рибу-хижака та зняли відео. На одному з міських пляжів Запоріжжя рибалки виловили сонячного окуня — прісноводного хижака, природне середовище якого — водойми Америки та Канади.

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