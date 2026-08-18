"Дуже гідна жінка!": 82-річна викладачка з Києва вразила стильним образом і назвала розмір своєї пенсії

Пенсіонерка

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82-річна пенсіонерка з Києва привернула увагу користувачів Мережі своїм яскравим образом і ставленням до життя. Жінка багато років працювала викладачкою в КПІ і назвала суму власної пенсії.

Кадри порилюднила блонгерка Ангеліна Пичик.

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Зокрема, жінка розповіла про своє вбрання, якому зробила комплімент журналістка.

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«Тканину я колись купила у Польщі, а шила тут», — каже вона.

Яку пенсію отримує викладачка

У минулому жінка викладала в Київському політехнічному інституті теоретичну електротехніку. Нині вона живе на пенсію, якою, за її словами, не може не задовольнятися.

«Я не можу жалітися. Гідна пенсія. Мені її досить. Може, й комусь мало. Але мені вистачить», — зазначила киянка.

Вона уточнила, що отримує понад 10 тисяч гривень на місяць.

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«Не розгуляєшся, звичайно. У ресторани не підеш, але на нормальне життя старече достатньо», — сказала вона.

Жінка також закликала не запускати себе та займатися справами, навіть коли на це не завжди є сили. На її думку, саме це допомагає «триматися за життя».

«У моєму віці треба тримати себе у руках, бо якщо попустиш — все. Плачеш — не плачеш. Можеж — не можеш. Але тримай себе в руках», — порадила жінка.

Реакція Мережі

У коментарях люди захоплюються життєвою позицією та зовнішнім виглядом жінки:

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Дуже гарна жінка! Бажаю їй всього найкращого! Хай буде у неї все добре і довгі їй літа!!!;

Молодець пані, і гарна українська мова. Молодець!;

Українська інтелігенція — розумна, ввічлива, доглянута, елегантна жінка;

Передайте цій шановній пані найкращі побажання — здоров’я, оптимізму, позитиву. Дуже приємна, інтелігентна, чудова мова, доречні поради. Я вважаю, вона виховала цілу плеяду студентів — інтелігенції держави і їм пощастило мати, навчатися у такої милої, освіченої людини.;

Ця шановна пані — найкращий антидепресант!;

Яка прекрасна і інтелігентна пані!! Відчувається, що працювала з молоддю, що займалась своєю освітою, тримає себе в формі!!! Тому пишаються такими Жінками;

Дуже гідна, мудра та красива жінка!

Нагадаємо, у вересні масового перерахунку пенсій не буде, але частині людей автоматично нарахують вікові доплати. Пенсіонери від 70 років із виплатою до 10 340,35 грн можуть отримати від 300 до 570 грн залежно від віку. Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

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