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- Категорія
- Київ
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У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху: тварина загинула
У Подільському районі столиці сп’яніла жінка викинула з балкона четвертого поверху пінчера свого знайомого, за що їй загрожує до восьми років ув’язнення.
У Подільському районі Києва правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка з особливою жорстокістю розправилася з чотирилапим улюбленцем свого знайомого.
Про це повідомили в поліції Києва.
Інцидент стався на проспекті Свободи. До поліції звернулася перехожа, яка побачила на вулиці чоловіка з мертвою твариною на руках. Як виявилося, господар знайшов свого чотирирічного пінчера на кличку Ельза під вікнами багатоповерхівки.
Слідчі встановили, що того вечора зловмисниця розпивала алкогольні напої в компанії власника квартири та спільних знайомих. Перебуваючи у стані сильного сп’яніння, жінка схопила собаку та скинула її з балкона четвертого поверху. Від отриманих травм тварина померла на місці.
Правоохоронці Подільського управління поліції затримали порушницю.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене з особливою жорстокістю).
Наразі вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Борисполі дві собаки породи кане-корсо загризли літню жінку просто у неї на подвір’ї.