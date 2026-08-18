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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві жінка викинула собаку з четвертого поверху: тварина загинула

У Подільському районі столиці сп’яніла жінка викинула з балкона четвертого поверху пінчера свого знайомого, за що їй загрожує до восьми років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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П’яна жінка викинула пінчера з вікна 4 поверху

П’яна жінка викинула пінчера з вікна 4 поверху / © Поліція Києва

У Подільському районі Києва правоохоронці затримали 55-річну жінку, яка з особливою жорстокістю розправилася з чотирилапим улюбленцем свого знайомого.

Про це повідомили в поліції Києва.

Інцидент стався на проспекті Свободи. До поліції звернулася перехожа, яка побачила на вулиці чоловіка з мертвою твариною на руках. Як виявилося, господар знайшов свого чотирирічного пінчера на кличку Ельза під вікнами багатоповерхівки.

Слідчі встановили, що того вечора зловмисниця розпивала алкогольні напої в компанії власника квартири та спільних знайомих. Перебуваючи у стані сильного сп’яніння, жінка схопила собаку та скинула її з балкона четвертого поверху. Від отриманих травм тварина померла на місці.

Правоохоронці Подільського управління поліції затримали порушницю.

Вікно, з якого викинули собаку Ельзу / © Поліція Києва

Вікно, з якого викинули собаку Ельзу / © Поліція Києва

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі, вчинене з особливою жорстокістю).

Наразі вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Борисполі дві собаки породи кане-корсо загризли літню жінку просто у неї на подвір’ї.

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