У Києві втретє за ніч оголошували повітряну тривогу: була загроза БпЛА

Сирена

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У Києві вночі проти 18 серпня втретє оголошували повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування російських ударних безпілотників.

Про небезпеку повідомляла Київська міська військова адміністрація.

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Під час тривоги мешканців столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до офіційного сигналу про відбій.

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Станом на близько 03:41 повітряна тривога також була оголошена у низці областей на півночі та сході України.

Згодом у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Цієї ночі російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки

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