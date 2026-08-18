- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві втретє за ніч оголошували повітряну тривогу: була загроза БпЛА
У столиці втретє за ніч лунали сирени повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників. Наразі оголошено відбій.
У Києві вночі проти 18 серпня втретє оголошували повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування російських ударних безпілотників.
Про небезпеку повідомляла Київська міська військова адміністрація.
Під час тривоги мешканців столиці закликали негайно пройти до найближчих укриттів цивільного захисту та залишатися там до офіційного сигналу про відбій.
Станом на близько 03:41 повітряна тривога також була оголошена у низці областей на півночі та сході України.
Згодом у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Цієї ночі російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.
Нагадаємо, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівки