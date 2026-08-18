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- Киев
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"Очень достойная женщина!": 82-летняя преподавательница из Киева поразила стильным образом и назвала размер своей пенсии
Женщина признается, что средств ей вполне достаточно для достойной жизни.
82-летняя пенсионерка из Киева привлекла внимание пользователей Сети своим ярким образом и отношением к жизни. Женщина много лет работала преподавательницей в КПИ и назвала сумму пенсии.
Кадры полюднила блонгерка Ангелина Пычик.
В частности, женщина рассказала о своих нарядах, которые сделала комплимент журналистка.
«Ткань я когда-то купила в Польше, а шила здесь», — говорит она.
Какую пенсию получает преподавательница
В прошлом женщина преподавала в Киевском политехническом институте теоретическую электротехнику. Теперь она живет на пенсию, которой, по ее словам, не может не довольствоваться.
«Я не могу жаловаться. Достойная пенсия. Мне ее хватит. Может, и кому-то мало. Но мне хватит», — отметила киевлянка.
Она уточнила, что получает более 10 тысяч гривен в месяц.
«Не разгуляешься, конечно. В рестораны не пойдешь, но на нормальную жизнь старческой достаточно», — сказала она.
Женщина также призвала не запускать себя и заниматься делами, даже когда на это не всегда есть силы. По ее мнению, именно это помогает «держаться за жизнь».
«В моем возрасте нужно держать себя в руках, потому что если попустишь — все. Плачешь — не плачешь. Может, не можешь. Но держи себя в руках», — посоветовала женщина.
Реакция Сети
В комментариях люди увлекаются жизненной позицией и внешним видом женщины:
Очень красивая женщина! Желаю ей всего лучшего! Пусть будет у нее все хорошо и долгие ей лета!!!;
Молодец дама, и хороший украинский язык. Молодец!;
Украинская интеллигенция — умная, вежливая, ухоженная, элегантная женщина;
Передайте этой уважаемой даме наилучшие пожелания — здоровье, оптимизму, позитиву. Очень приятная, интеллигентная, отличная речь, уместные советы. Я считаю, что она воспитала целую плеяду студентов — интеллигенции государства и им посчастливилось иметь, учиться у такого милого, образованного человека.;
Эта уважаемая дама — лучший антидепрессант!;
Какая прекрасная и интеллигентная дама!! Чувствуется, что работала с молодежью, занимавшейся своим образованием, держит себя в форме!!! Поэтому гордятся такими женщинами;
Очень достойная, мудрая и красивая женщина!
Напомним, в сентябре массового перерасчета пенсий не будет, но часть людей автоматически начислят возрастные доплаты. Пенсионеры от 70 лет с выплатой до 10 340,35 грн. могут получить от 300 до 570 грн. в зависимости от возраста. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.