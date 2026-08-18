Пенсионерка

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82-летняя пенсионерка из Киева привлекла внимание пользователей Сети своим ярким образом и отношением к жизни. Женщина много лет работала преподавательницей в КПИ и назвала сумму пенсии.

Кадры полюднила блонгерка Ангелина Пычик.

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В частности, женщина рассказала о своих нарядах, которые сделала комплимент журналистка.

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«Ткань я когда-то купила в Польше, а шила здесь», — говорит она.

Какую пенсию получает преподавательница

В прошлом женщина преподавала в Киевском политехническом институте теоретическую электротехнику. Теперь она живет на пенсию, которой, по ее словам, не может не довольствоваться.

«Я не могу жаловаться. Достойная пенсия. Мне ее хватит. Может, и кому-то мало. Но мне хватит», — отметила киевлянка.

Она уточнила, что получает более 10 тысяч гривен в месяц.

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«Не разгуляешься, конечно. В рестораны не пойдешь, но на нормальную жизнь старческой достаточно», — сказала она.

Женщина также призвала не запускать себя и заниматься делами, даже когда на это не всегда есть силы. По ее мнению, именно это помогает «держаться за жизнь».

«В моем возрасте нужно держать себя в руках, потому что если попустишь — все. Плачешь — не плачешь. Может, не можешь. Но держи себя в руках», — посоветовала женщина.

Реакция Сети

В комментариях люди увлекаются жизненной позицией и внешним видом женщины:

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Очень красивая женщина! Желаю ей всего лучшего! Пусть будет у нее все хорошо и долгие ей лета!!!;

Молодец дама, и хороший украинский язык. Молодец!;

Украинская интеллигенция — умная, вежливая, ухоженная, элегантная женщина;

Передайте этой уважаемой даме наилучшие пожелания — здоровье, оптимизму, позитиву. Очень приятная, интеллигентная, отличная речь, уместные советы. Я считаю, что она воспитала целую плеяду студентов — интеллигенции государства и им посчастливилось иметь, учиться у такого милого, образованного человека.;

Эта уважаемая дама — лучший антидепрессант!;

Какая прекрасная и интеллигентная дама!! Чувствуется, что работала с молодежью, занимавшейся своим образованием, держит себя в форме!!! Поэтому гордятся такими женщинами;

Очень достойная, мудрая и красивая женщина!

Напомним, в сентябре массового перерасчета пенсий не будет, но часть людей автоматически начислят возрастные доплаты. Пенсионеры от 70 лет с выплатой до 10 340,35 грн. могут получить от 300 до 570 грн. в зависимости от возраста. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

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