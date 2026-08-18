Дрон / © tsn.ua

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали беспилотники . Силы противовоздушной обороны работают по целям.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .

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В КОВА призвали жителей региона находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

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Также в администрации напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину : не фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников и не публиковать такие материалы в Сети.

Напомним, что ранее в Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности

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