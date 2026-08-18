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- Киев
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На Киев летят реактивные дроны: взрывы уже раздаются в области — что известно
Жителей области призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
В воздушном пространстве Киевской области зафиксировали беспилотники . Силы противовоздушной обороны работают по целям.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .
В КОВА призвали жителей региона находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Также в администрации напомнили о необходимости соблюдать информационную тишину : не фотографировать и не снимать на видео работу украинских защитников и не публиковать такие материалы в Сети.
Напомним, что ранее в Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности