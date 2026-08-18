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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
1 хв

На Київ летять реактивні дрони: вибухи уже лунають в області — що відомо

Жителів області закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

У повітряному просторі Київської області зафіксували безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

У КОВА закликали мешканців регіону перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Також в адміністрації нагадали про необхідність дотримуватися інформаційної тиші: не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників і не публікувати такі матеріали в Мережі.

Нагадаємо, що раніше у Харкові ворожий дрон влучив в АЗС: перші подробиці

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