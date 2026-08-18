Киев атакуют реактивные дроны: в столице раздаются взрывы

Воздушная тревога вечером 18 августа

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Вечером, 18 августа, в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.

Об этом передают Воздушные силы и мониторинговые паблики.

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Впоследствии, мониторинговые паблики сообщили, что реактивный «Шахед», летевший на Русановку, был сбит. Однако на момент публикации новости 2 реактивных шахеда летели на Бровары.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 19:35

Российские войска продолжают атаковать столицу и пригороды, особенно левобережья, поэтому местные жители призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами Воздушных Сил.

Ранее советник президента ответил, действительно ли ВСУ знают заранее, куда ударит баллистика.

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