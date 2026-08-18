ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
304
Время на прочтение
1 мин

Киев атакуют реактивные дроны: в столице раздаются взрывы

Киев находится под атакой реактивных «Шахедов»: вечером 18 августа в городе слышали взрывы и работу сил ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Воздушная тревога вечером 18 августа

Воздушная тревога вечером 18 августа

Вечером, 18 августа, в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.

Об этом передают Воздушные силы и мониторинговые паблики.

Впоследствии, мониторинговые паблики сообщили, что реактивный «Шахед», летевший на Русановку, был сбит. Однако на момент публикации новости 2 реактивных шахеда летели на Бровары.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:35

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:35

Российские войска продолжают атаковать столицу и пригороды, особенно левобережья, поэтому местные жители призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами Воздушных Сил.

Ранее советник президента ответил, действительно ли ВСУ знают заранее, куда ударит баллистика.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie