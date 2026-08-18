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Киев атакуют реактивные дроны: в столице раздаются взрывы
Киев находится под атакой реактивных «Шахедов»: вечером 18 августа в городе слышали взрывы и работу сил ПВО.
Вечером, 18 августа, в Киеве была объявлена воздушная тревога, после чего раздались взрывы. Столицу атакуют реактивные дроны России.
Об этом передают Воздушные силы и мониторинговые паблики.
Впоследствии, мониторинговые паблики сообщили, что реактивный «Шахед», летевший на Русановку, был сбит. Однако на момент публикации новости 2 реактивных шахеда летели на Бровары.
Российские войска продолжают атаковать столицу и пригороды, особенно левобережья, поэтому местные жители призывают находиться в укрытиях и не пренебрегать сигналами Воздушных Сил.
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