Атака РФ на Киев: какой уровень загрязнения воздуха

Атака РФ на Киев

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В четверг, 10 июля, РФ нанесла атаки по Киеву. Воздух сильно загрязнен в некоторых районах.

Об этом сообщает SaveEcoBot.

Так, индекс качества воздуха в определенных районах достигает 156, в то время как норма составляет до 50.

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Как действовать

Киевлянам напоминают, что стоит:

плотно закрыть окна

включить воздухоочиститель при наличии

пить больше воды.

Напомним, российские захватчики в ночь на 10 июля атаковали Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Власти Киева рассказали о первых последствиях атаки. Есть пострадавшие, госпитализированные медиками.

Шевченковский район: спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар.

Дарницкий район: в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

Соломенский район: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

Голосеевский район: в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

Подольский район: падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В КМВА сообщили, что в результате обстрела горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть человек.