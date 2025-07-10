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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака РФ на Киев: какой уровень загрязнения воздуха

Небо в Киеве затянуло дымом после атаки РФ.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Киев

Атака РФ на Киев

В четверг, 10 июля, РФ нанесла атаки по Киеву. Воздух сильно загрязнен в некоторых районах.

Об этом сообщает SaveEcoBot.

Так, индекс качества воздуха в определенных районах достигает 156, в то время как норма составляет до 50.

Как действовать

Киевлянам напоминают, что стоит:

  • плотно закрыть окна

  • включить воздухоочиститель при наличии

  • пить больше воды.

Напомним, российские захватчики в ночь на 10 июля атаковали Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Власти Киева рассказали о первых последствиях атаки. Есть пострадавшие, госпитализированные медиками.

  • Шевченковский район: спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар.

  • Дарницкий район: в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.

  • Соломенский район: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.

  • Голосеевский район: в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.

  • Подольский район: падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.

В КМВА сообщили, что в результате обстрела горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть человек.

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Дата публикации
Количество просмотров
1123
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