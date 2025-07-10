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Атака РФ на Киев: какой уровень загрязнения воздуха
Небо в Киеве затянуло дымом после атаки РФ.
В четверг, 10 июля, РФ нанесла атаки по Киеву. Воздух сильно загрязнен в некоторых районах.
Об этом сообщает SaveEcoBot.
Так, индекс качества воздуха в определенных районах достигает 156, в то время как норма составляет до 50.
Как действовать
Киевлянам напоминают, что стоит:
плотно закрыть окна
включить воздухоочиститель при наличии
пить больше воды.
Напомним, российские захватчики в ночь на 10 июля атаковали Киев ударными БпЛА и баллистическими ракетами. Власти Киева рассказали о первых последствиях атаки. Есть пострадавшие, госпитализированные медиками.
Шевченковский район: спасатели работают в жилом доме, где в результате падения обломков произошел пожар на верхнем этаже. Еще по нескольким адресам зафиксировано падение обломков. По одному из адресов — также пожар.
Дарницкий район: в результате падения обломков БПЛА возник пожар в гаражах и на заправке. Также обломки рухнули во дворе одного из жилых домов.
Соломенский район: в результате падения обломков произошло возгорание крыши нежилого здания. Также есть падение обломков еще по одному адресу.
Голосеевский район: в результате падения обломков БПЛА загорелся грузовой автомобиль.
Подольский район: падение обломков БПЛА на территории нежилой застройки.
В КМВА сообщили, что в результате обстрела горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Также сообщается, что в результате атаки пострадали шесть человек.