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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1314
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ: який наразі рівень забруднення повітря

Небо у Києві затягнуло димом після атаки РФ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Київ

Атака РФ на Київ

У четвер, 10 липня, РФ завдала атаки по Києву. Повітря сильно забруднене у деяких районах.

Про це повідомляє SaveEcoBot.

Так, індекс якості повітря у певних районах сягає 156, тоді як норма становить до 50.

Як діяти

Киянам нагадують, що варто:

  • щільно закрити вікна

  • увімкнути очищувач повітря у разі наявності

  • пити більше води.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 10 липня атакували Київ ударними БпЛА та балістичними ракетами. Влада Києва розповіла про перші наслідки атаки. Є постраждалі, яких госпіталізували медики.

  • Шевченківський район: рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа.

  • Дарницький район: внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

  • Солом’янський район: внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

  • Голосіївський район: внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

  • Подільський район: падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

У КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждало шість осіб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1314
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