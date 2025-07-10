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- Київ
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Атака РФ на Київ: який наразі рівень забруднення повітря
Небо у Києві затягнуло димом після атаки РФ.
У четвер, 10 липня, РФ завдала атаки по Києву. Повітря сильно забруднене у деяких районах.
Про це повідомляє SaveEcoBot.
Так, індекс якості повітря у певних районах сягає 156, тоді як норма становить до 50.
Як діяти
Киянам нагадують, що варто:
щільно закрити вікна
увімкнути очищувач повітря у разі наявності
пити більше води.
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 10 липня атакували Київ ударними БпЛА та балістичними ракетами. Влада Києва розповіла про перші наслідки атаки. Є постраждалі, яких госпіталізували медики.
Шевченківський район: рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа.
Дарницький район: внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.
Солом’янський район: внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.
Голосіївський район: внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.
Подільський район: падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.
У КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждало шість осіб.