Атака РФ на Київ: який наразі рівень забруднення повітря

Атака РФ на Київ

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У четвер, 10 липня, РФ завдала атаки по Києву. Повітря сильно забруднене у деяких районах.

Про це повідомляє SaveEcoBot.

Так, індекс якості повітря у певних районах сягає 156, тоді як норма становить до 50.

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Як діяти

Киянам нагадують, що варто:

щільно закрити вікна

увімкнути очищувач повітря у разі наявності

пити більше води.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 10 липня атакували Київ ударними БпЛА та балістичними ракетами. Влада Києва розповіла про перші наслідки атаки. Є постраждалі, яких госпіталізували медики.

Шевченківський район: рятувальники працюють у житловому будинку, де, внаслідок падіння уламків, сталася пожежа на верхньому поверсі. Ще за кількома адресами зафіксоване падіння уламків. За однією з адрес — також пожежа.

Дарницький район: внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа в гаражах та на заправці. Також уламки впали в дворі одного з житлових будинків.

Солом’янський район: внаслідок падіння уламків сталось загоряння даху нежитлової будівлі. Також є падіння уламків іще за однією адресою.

Голосіївський район: внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся вантажний автомобіль.

Подільський район: падіння уламків БпЛА на території нежитлової забудови.

У КМВА повідомили, що внаслідок обстрілу горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Також повідомляється, що внаслідок атаки постраждало шість осіб.