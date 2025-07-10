Массированный удар по Киеву: власти назвали новые данные о пострадавших (обновлено)

Киев. / © Associated Press

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В Киеве возросло количество пострадавших в результате мощных ночных обстрелов. Пока известно о 16 травмированных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В настоящее время уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - подчеркнул городской голова.

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Отметим, что по состоянию на 07:00 сообщалось о 14 травмированных киевлянах.

Напомним, этой ночью в Киеве раздались взрывы. Столицу атаковали БПЛА и ракеты. В КГВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории. Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки.

Впоследствии власти сообщили о том, что в Киеве есть двое погибших.

Дата публикации 09:47, 09.07.25 Количество просмотров 34 Такой массированной атаки на Украину еще не было! Игнат с подробностями