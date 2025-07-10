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- Киев
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Массированный удар по Киеву: власти назвали новые данные о пострадавших (обновлено)
Известно, что из-за ночного удара по Киеву погибли два человека.
В Киеве возросло количество пострадавших в результате мощных ночных обстрелов. Пока известно о 16 травмированных.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В настоящее время уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - подчеркнул городской голова.
Отметим, что по состоянию на 07:00 сообщалось о 14 травмированных киевлянах.
Напомним, этой ночью в Киеве раздались взрывы. Столицу атаковали БПЛА и ракеты. В КГВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории. Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки.
Впоследствии власти сообщили о том, что в Киеве есть двое погибших.