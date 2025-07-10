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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
6814
Время на прочтение
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Массированный удар по Киеву: власти назвали новые данные о пострадавших (обновлено)

Известно, что из-за ночного удара по Киеву погибли два человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

В Киеве возросло количество пострадавших в результате мощных ночных обстрелов. Пока известно о 16 травмированных.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В настоящее время уже 16 пострадавших в столице в результате массированной атаки врага. 10 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте или амбулаторно", - подчеркнул городской голова.

Отметим, что по состоянию на 07:00 сообщалось о 14 травмированных киевлянах.

Напомним, этой ночью в Киеве раздались взрывы. Столицу атаковали БПЛА и ракеты. В КГВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории. Горят жилые дома, авто, складские помещения, офисные и нежилые постройки.

Впоследствии власти сообщили о том, что в Киеве есть двое погибших.

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Дата публикации
Количество просмотров
6814
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