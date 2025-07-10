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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1416
Время на прочтение
1 мин

Киев в огне и дыму — атака РФ по столице 10 июля в фото

Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке «Шахедами» и движении ракет на столицу.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Из-за удара возник пожар в многоэтажке

Из-за удара возник пожар в многоэтажке / © Associated Press

Россия всю ночь атаковала Киев и пригород «Шахедами», баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много разрушений жилых домов, погибли, по меньшей мере, два человека и еще 16 раненых. Весь город затянуло дымом от пожаров. Атака на столицу длилась до 5 часов утра.

Ниже — последствия атаки в фото.

Люди в метро спрятались от бомбардировки / © Associated Press

Люди в метро спрятались от бомбардировки / © Associated Press

Женщина спасает своего кота во время атаки / © Associated Press

Женщина спасает своего кота во время атаки / © Associated Press

Спасатель на месте пожара / © Getty Images

Спасатель на месте пожара / © Getty Images

Правоохранители фиксируют последствия атаки / © Getty Images

Правоохранители фиксируют последствия атаки / © Getty Images

Работник ГСЧС на месте пожара / © Associated Press

Работник ГСЧС на месте пожара / © Associated Press

Во время вражеских ударов возникли пожары / © Getty Images

Во время вражеских ударов возникли пожары / © Getty Images

Спасатели прибыли на вызов, где возник пожар / © Associated Press

Спасатели прибыли на вызов, где возник пожар / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1416
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