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Киев в огне и дыму — атака РФ по столице 10 июля в фото
Ночью в Киеве раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке «Шахедами» и движении ракет на столицу.
Россия всю ночь атаковала Киев и пригород «Шахедами», баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много разрушений жилых домов, погибли, по меньшей мере, два человека и еще 16 раненых. Весь город затянуло дымом от пожаров. Атака на столицу длилась до 5 часов утра.
Ниже — последствия атаки в фото.