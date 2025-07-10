Атака по Киеву: полностью уничтожена станция скорой помощи

Последствия атаки / © Associated Press

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Сегодня ночью россияне снова атаковали Киев. В шести районах есть разрушения.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Подольском районе.

«В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1», — написал он.

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Напомним, в Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на четверг, 10 июля, погибли два человека и 16 — получили травмы. Последствия российских обстрелов фиксируют в шести районах.

В столице горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые постройки. Из-за многочисленных пожаров в городе фиксируется много дыма, киевлян призывают закрывать окна.