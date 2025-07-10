Армия РФ атаковала Киевскую область дронами и ракетами: что известно о последствиях

Спасатели. / © Associated Press

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В ночь на четверг, 10 июля, армия РФ нанесла ракетный удар и атаковала беспилотниками Киевскую область. По меньшей мере, один человек пострадал в Обуховском районе. В больницу попал 51-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага в Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты. Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах области", - сообщил чиновник.

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В Броварском районе выбиты окна и двери, иссечены фасады в частных домах и хозяйственных постройках. В одном частном доме по причине вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения. В Бориспольском и Обуховском районах обнаружены поврежденные частные дома.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 07:00 известно о 14 травмированных. Кроме того, погибли два человека.

В КМВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории. Горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

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Дата публикации 11:23, 09.07.25 Количество просмотров 14 Взрывы по всей Украине! Невиданная атака! Последствия – вживую