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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Армия РФ атаковала Киевскую область дронами и ракетами: что известно о последствиях

Последствия ночной атаки фиксируются в четырех районах Киевской области.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Спасатели.

Спасатели. / © Associated Press

В ночь на четверг, 10 июля, армия РФ нанесла ракетный удар и атаковала беспилотниками Киевскую область. По меньшей мере, один человек пострадал в Обуховском районе. В больницу попал 51-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага в Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты. Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах области", - сообщил чиновник.

В Броварском районе выбиты окна и двери, иссечены фасады в частных домах и хозяйственных постройках. В одном частном доме по причине вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения. В Бориспольском и Обуховском районах обнаружены поврежденные частные дома.

Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 07:00 известно о 14 травмированных. Кроме того, погибли два человека.

В КМВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории. Горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.

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