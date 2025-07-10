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Армия РФ атаковала Киевскую область дронами и ракетами: что известно о последствиях
Последствия ночной атаки фиксируются в четырех районах Киевской области.
В ночь на четверг, 10 июля, армия РФ нанесла ракетный удар и атаковала беспилотниками Киевскую область. По меньшей мере, один человек пострадал в Обуховском районе. В больницу попал 51-летний мужчина.
Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
"Почти 10 часов продолжалась массированная ночная атака врага в Киевскую область. Против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты. Последствия вражеской атаки фиксируют в четырех районах области", - сообщил чиновник.
В Броварском районе выбиты окна и двери, иссечены фасады в частных домах и хозяйственных постройках. В одном частном доме по причине вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля.
В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения. В Бориспольском и Обуховском районах обнаружены поврежденные частные дома.
Напомним, этой ночью армия РФ нанесла массированный удар по Киеву. По состоянию на 07:00 известно о 14 травмированных. Кроме того, погибли два человека.
В КМВА сообщили о попадании в нежилое здание и падении обломков на открытой территории. Горят жилые дома, автомобили, складские помещения, офисные и нежилые сооружения.