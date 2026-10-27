Трагедия в Киеве: из-под завалов спасли собаку, хозяйка которой погибла (видео)

Спасенная собачка / © ГУ ГСЧС в Киеве

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В Киеве в ночь на вторник, 27 октября, из-под завалов чрезвычайники спасли маленькую собачку.

Об этом сообщает ГСЧС Киева в Facebook.

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Хозяйка животного, к сожалению, погибла.

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«Напуганный и травмированный он выжил, но его хозяйка, к сожалению, погибла. Оказав первую помощь, пожарные совместно с полицией передали его в ближайшую ветбольницу», — говорится в сообщении.

Спасатели также сообщили, что позже у забора нашли еще одну собаку: бедняга тоже был ранен, тихо лежал и верно ждал, но, к сожалению, тоже не дождался своего хозяина.

«Эта преданность просто разрывает сердце, — отмечает прессслужба ГСЧС Киева. — Наши защитники и спасатели рискуют всем, чтобы сохранить каждую жизнь! Как писал Василий Симоненко: „Живет тот, кто не живет для себя, кто для других борется за жизнь“. Спасибо, наши Чрезвычайные!».

Ранее сообщалось, что накануне вечером и ночью 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Последняя воздушная тревога красного уровня длилась от 03:25 до 04:21. Последствия атаки фиксируют в шести районах города.

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По данным местных властей, в частности, во время вечерней и ночной волн россияне атаковали Деснянский, Днепровский, Подольский и Оболонский районы.

В Деснянском районе повреждены ТРЦ «Проспект» и супермаркет «Ашан». В частности, в нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Супермаркет пока не работает, однако работники находятся на месте.

Утром мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб, а 14 получили травмы. В то же время в Нацполиции уточнили, что Деснянском районе погибла 46-летняя женщина. Среди пострадавших двое работников бригады экстренной медицинской помощи.

В столице повреждены многоэтажные и частные жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили.

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Кроме того, РФ еще раз ударила по Южному мосту и повредила инфраструктуру метро. Движение переправой остановлено.

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