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Трагедия в Киеве: из-под завалов спасли собаку, хозяйка которой погибла (видео)
В ночь на 27 октября киевские чрезвычайники спасли из-под завалов травмированную собачку, чья хозяйка погибла, а рядом нашли еще одну раненую собаку, которая преданно ждала своего пропавшего хозяина.
В Киеве в ночь на вторник, 27 октября, из-под завалов чрезвычайники спасли маленькую собачку.
Об этом сообщает ГСЧС Киева в Facebook.
Хозяйка животного, к сожалению, погибла.
«Напуганный и травмированный он выжил, но его хозяйка, к сожалению, погибла. Оказав первую помощь, пожарные совместно с полицией передали его в ближайшую ветбольницу», — говорится в сообщении.
Спасатели также сообщили, что позже у забора нашли еще одну собаку: бедняга тоже был ранен, тихо лежал и верно ждал, но, к сожалению, тоже не дождался своего хозяина.
«Эта преданность просто разрывает сердце, — отмечает прессслужба ГСЧС Киева. — Наши защитники и спасатели рискуют всем, чтобы сохранить каждую жизнь! Как писал Василий Симоненко: „Живет тот, кто не живет для себя, кто для других борется за жизнь“. Спасибо, наши Чрезвычайные!».
Ранее сообщалось, что накануне вечером и ночью 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Последняя воздушная тревога красного уровня длилась от 03:25 до 04:21. Последствия атаки фиксируют в шести районах города.
По данным местных властей, в частности, во время вечерней и ночной волн россияне атаковали Деснянский, Днепровский, Подольский и Оболонский районы.
В Деснянском районе повреждены ТРЦ «Проспект» и супермаркет «Ашан». В частности, в нем выбиты окна, повреждены фасад и кровля. Супермаркет пока не работает, однако работники находятся на месте.
Утром мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб, а 14 получили травмы. В то же время в Нацполиции уточнили, что Деснянском районе погибла 46-летняя женщина. Среди пострадавших двое работников бригады экстренной медицинской помощи.
В столице повреждены многоэтажные и частные жилые дома, медицинские учреждения, станция метро, общежитие университета, бизнес-центр, административное здание, трамваи и автомобили.
Кроме того, РФ еще раз ударила по Южному мосту и повредила инфраструктуру метро. Движение переправой остановлено.