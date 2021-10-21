Коронавирус в Киеве: за сутки выздоровели 232 горожан, умерли — 39

Болезнь продолжает атаковать украинцев.

В Киеве 20 октября зарегистрировали 1192 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 232 киевлян, умерло — 39.

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По состоянию на 21 октября в Украине зафиксировали сразу два рекорда коронавируса — 22415 инфицированных и 546 смертей.

Также выросло и количество госпитализаций — за сутки в больницы попали 4892 человека, а 8036 пациентов выздоровели.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован позавчера — 538. До этого больше летальных случаев фиксировали в апреле 2021 года — 481. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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