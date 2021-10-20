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На Гостомельском шоссе под Киевом снова ДТП: на трассе несколько часов было затруднено движение

На Гостомельском шоссе под Киевом снова ДТП: на трассе несколько часов было затруднено движение

скриншот с видео

Скорая помощь госпитализировала пострадавших, их количество уточняется.

Под вечер среды, 20 октября, на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись грузовики, которые двигались навстречу друг другу.

Об этом с места события сообщает журналист ТСН.

Скорая помощь госпитализировала пострадавших, их количество уточняется. Из-за ДТП образовалась пробка на дороге. Впоследствии грузовики оттащили на обочину, но по состоянию на 22:00 на трассе до сих пор затруднено движение.

Отметим, что Гостомельское шоссе киевляне называют "трассой смерти", потому что здесь часто происходят серьезные аварии.

Из-за ДТП под Киевом на трассе несколько часов затруднено движение

Из-за ДТП под Киевом на трассе несколько часов затруднено движение

Ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 8 человек.

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