На Гостомельском шоссе под Киевом снова ДТП: на трассе несколько часов было затруднено движение

Скорая помощь госпитализировала пострадавших, их количество уточняется.
Под вечер среды, 20 октября, на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись грузовики, которые двигались навстречу друг другу.
Об этом с места события сообщает журналист ТСН.
Скорая помощь госпитализировала пострадавших, их количество уточняется. Из-за ДТП образовалась пробка на дороге. Впоследствии грузовики оттащили на обочину, но по состоянию на 22:00 на трассе до сих пор затруднено движение.
Отметим, что Гостомельское шоссе киевляне называют "трассой смерти", потому что здесь часто происходят серьезные аварии.
Ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе перевернулась маршрутка с пассажирами, пострадали 8 человек.
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