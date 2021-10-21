Коронавірус у Києві: за добу одужали 232 містян, померли - 39

Недуга продовжує атакувати українців.

У Києві 20 жовтня зареєстрували 1192 нових випадки COVID-19.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України. За добу в столиці одужали 232 киян, померли – 39.

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Станом на 21 жовтня в Україні зафіксували одразу два рекорди коронавірусу - 22 415 інфікованих та 546 смертей.

Також зросла і кількість госпіталізацій - за добу до лікарень потрапили 4 892 людини, а 8 036 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований позавчора - 538. До цього найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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