Жорстоке побиття підозрюваного під час затримання: у Києві двом оперативникам повідомлено про підозру (фото, відео)

Жорстоке побиття підозрюваного під час затримання: у Києві двом оперативникам повідомлено про підозру (фото, відео)

Потерпілого били у різні частини тіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови.

У Києві слідчі ДБР повідомили про підозру двом працівникам оперативного підрозділу одного з райуправлінь поліції Києва, які побили громадянина під час затримання. Розслідування було розпочато за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Інцидент стався 14 лютого 2020 року. Тоді оперуповноважені поліції затримували громадянина, який підозрювався у вчиненні крадіжок. Для цього вони без необхідності розбили вікна в його автівці.

Незважаючи на те, що чоловік не чинив опір, поліцейські надягли кайданки та вдарили його ломом-цвяходером по руці та голові, застосували газовий балончик.

Потерпілого били у різні частинитіла, внаслідок чого він отримав синці та садна, а також рвану рану голови.

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Попри те, що через давність події значну кількість слідів злочину було знищено, працівникам ДБР вдалося зібрати докази та встановити всі обставини кримінального правопорушення.

У результаті кропіткої роботи правоохоронці встановили двох осіб, причетних до побиття затриманого. Наразі вони працюють в інших підрозділах поліції.

Обом оперативникам повідомлено про підозру у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством із застосуванням спецзасобів (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від посад на період розслідування та обрання їм запобіжних заходів. Перевіряється причетність інших працівників поліції до вчинення вказаного злочину. Слідство триває.

Нагадаємо, що у Житомирі 41-річного чоловіка привезли до райвідділку після дебошу, який він напідпитку влаштував вдома. Все, що відбувалось далі у холі відділку, бачили відвідувачі. За їхніми словами, оперуповноважений і затриманий посварились, коп схопився за кийок і почав бити чоловіка.

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