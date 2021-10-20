У Києві 21 жовтня оголошено перший рівень небезпечності: названо причину

У столиці у четвер очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У Києві оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
У столиці у четвер, 21 жовтня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
Нагадуємо основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру треба сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- варто уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Під час падіння дерев чи гілок, у випадку травмування людей тощо слід негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, стало відомо, що від суботи, 23 жовтня, у Києві почнуть включати опалення. Весь процес займе від тижня до 10 днів.