Масове займання автівок у Києві: п'ять машин згоріло, ще дві - пошкоджено (фото)

Займання почалося з Porsche, після чого перекинулось на інші припарковані поруч автомобілі.
У Києві сталося масове займання автівокі: п'ять машин згоріло, ще дві - пошкоджено.
Інцидент стався 20 жовтня у Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Ломоносова.
Про це повідомляє поліція Києва.
"За попередньою інформацією, займання почалося з транспортного засобу Porsche, після чого перекинулось на припарковані поруч автомобілі. Внаслідок пожежі згоріло п’ять авто, ще дві автівки мають пошкодження. Рятувальники ліквідували пожежу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні поліції.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Причини та обставини події встановлюються у рамках проведення досудового розслідування та комплексу експертиз.
Нагадаємо, у Києві іноземець на Hyundai в'їхав у Skoda, яка від удару опинилася на переході та збила на смерть жінку.