На Гостомельському шосе під Києвом знову ДТП: на трасі кілька годин був ускладнений рух

Швидка допомога госпіталізувала постраждалих, їхня кількість уточнюється.
Під вечір середи, 20 жовтня, на Гостомельському шосе поблизу Києва зіткнулися вантажівки, які рухалися назустріч одна одній.
Про це з місця події повідомляє журналіст ТСН.
Швидка допомога госпіталізувала постраждалих, їхня кількість уточнюється. Через ДТП утворився корок на дорозі. Згодом вантажівки відтягнули на узбіччя, але станом на 22:00 на трасі досі ускладнений рух.
Зазначимо, що Гостомельське шосе кияни називають "трасою смерті", бо тут часто відбуваються серйозні аварії.
Раніше повідомлялося, що на Гостомельському шосе перекинулась маршрутка з пасажирами, постраждали 8 людей.
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