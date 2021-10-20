В Киеве 21 октября объявлен первый уровень опасности: названа причина

В Киеве 21 октября объявлен первый уровень опасности: названа причина

В столице в четверг ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В столице в четверг, 21 октября, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Напоминаем основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра надо спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, в случае травмирования людей и т.д. следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, стало известно, что с субботы, 23 октября, в Киеве начнут включать отопление. Весь процесс займет от недели до 10 дней.

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