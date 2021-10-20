Жестокое избиение подозреваемого при задержании: в Киеве двум оперативникам сообщено о подозрении (фото, видео)

Жестокое избиение подозреваемого при задержании: в Киеве двум оперативникам сообщено о подозрении (фото, видео)

Пострадавшего били в разные части тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы.

В Киеве следователи ГБР сообщили о подозрении двум сотрудникам оперативного подразделения одного из райуправлений полиции Киева, которые избили гражданина при задержании. Расследование было начато по обращению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 14 февраля 2020 года. Тогда оперуполномоченные полиции задерживали гражданина, который подозревался в совершении краж. Для этого они без необходимости разбили окна в его машине.

Несмотря на то, что мужчина не сопротивлялся, полицейские надели наручники и ударили его ломом-гвоздодером по руке и голове, применили газовый баллончик.

Пострадавшего били в разные части тела, в результате чего он получил синяки и ссадины, а также рваную рану головы.

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Несмотря на то, что за давностью события значительное количество следов преступления были уничтожены, сотрудникам ГБР удалось собрать доказательства и установить все обстоятельства уголовного преступления.

В результате кропотливой работы правоохранители установили двух человек, причастных к избиению задержанного. Сейчас они работают в других подразделениях полиции.

Обоим оперативникам сообщено о подозрении в превышении власти, сопровождавшееся насилием с применением спецсредств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Решаются вопросы об отстранении подозреваемых от должностей на период расследования и избрание им меры пресечения. Проверяется причастность других сотрудников полиции к совершению указанного преступления. Следствие продолжается.

Напомним, что в Житомире 41-летнего мужчину привезли в райотдел после дебоша, который он навеселе устроил дома. Все, что происходило дальше в холле отделения, видели посетители. По их словам, оперуполномоченный и задержанный поругались, коп схватился за палку и начал бить мужчину.

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