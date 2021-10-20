Массовое возгорание автомобилей в Киеве: пять машин сгорели, еще две — повреждены (фото)

Массовое возгорание автомобилей в Киеве: пять машин сгорели, еще две — повреждены (фото)

Возгорание началось с Porsche, после чего перекинулось на другие припаркованные рядом автомобили.

В Киеве произошло массовое возгорание автомобилей: пять машин сгорели, еще две — повреждены.

Инцидент произошел 20 октября в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова.

Об этом сообщает полиция Киева.

"По предварительной информации, возгорание началось с транспортного средства Porsche, после чего перекинулось на припаркованные рядом автомобили. В результате пожара сгорело пять авто, еще две машины имеют повреждения. Спасатели ликвидировали пожар, в результате инцидента никто не пострадал", — говорится в сообщении полиции .

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках проведения досудебного расследования и комплекса экспертиз.

Напомним, в Киеве иностранец на Hyundai въехал в Skoda, которая от удара оказалась на переходе и сбил насмерть женщину.

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