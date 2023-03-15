Когда закончится отопительный сезон в Киеве: эксперт объяснил

С понедельника, 20 марта, в Киеве станет теплее — температура воздуха днем будет +8 и более градусов. Такая погода продержится целую неделю, поэтому киевляне интересуются, когда закончится отопительный сезон. В КГГА пока не готовы сказать, когда именно планируют отключить батареи в домах. Следует ли уже заканчивать отопительный сезон в столице.

ТСН.ua взял комментарий у директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко.

"Есть общеизвестные правила, когда завершается отопительный сезон – средняя температура воздуха должна составлять +8 градусов в сутки. Но, как свидетельствует практика, следует выключить тепло, как сразу идет похолодание. Поэтому нужно детально проанализировать прогноз погоды, а уже после этого перекрывать тепло "Опыт показывает, что когда идет похолодание, то люди начинают массово болеть, а еще часто пользоваться электрообогревателями, что очень опасно. Особенно для пожилых людей, которые хотят согреться. Поэтому, я бы советовал с этим не спешить", — рассказал Сергиенко.

Кстати, в прошлом году отопительный сезон в Киеве закончили очень рано – 28 марта. Что стало своеобразным рекордом для города и еще в условиях войны.

"Я соглашаюсь, что нужно экономить тепло и другие энергоресурсы. Потому что у нас почему-то привыкли, что отопительный сезон заканчивается именно 15 апреля. Считаю, что на это не нужно ориентироваться, а смотреть, какой будет реальная погода", – добавил Александр Сергиенко.

Между тем, киевляне, в которых жилье оборудовано квартирными счетчиками, уже начали экономить — перекрывать краны централизованного отопления.

Добавим, что 16 марта в Украине будет тепло, но с осадками. Местами ожидают гололедицу и туман.

Синоптики отмечают, что в последние дни в стране очень стремительно меняется погода. В скором времени будет преобладать плюсовая температура. В то же время ночью минусовая температура практически по всей территории страны.

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