В Киеве пять полицейских автомобилей "ловили" нарушителя комендантского часа (видео)

В Деснянском районе Киева пять полицейских автомобилей "ловили" нарушителя комендантского часа. Пьяный водитель за рулем Toyota пытался убежать от патрульных.

Инцидент произошел в ночь на 15 марта, сообщили в патрульной полиции Киева.

За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. Проверка на состояние опьянения водителя показала 0,91 промилле. Выяснилось, что ранее киевлянин был лишен прав управления за нетрезвое вождение.

На нарушителя составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством, являясь лишенным такого права судом) КУоАП.

Напомним, в Киеве задержали мужчину за убийство прохожего. Он зарезал киевлянина из-за замечания прямо на остановке. Трагедия произошла на Воздухофлотском проспекте.

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