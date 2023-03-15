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В полиции рассказали, сколько убитых мирных жителей на Киевщине до сих пор не идентифицировали

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В полиции рассказали, сколько убитых мирных жителей на Киевщине до сих пор не идентифицировали

Фото: Associated Press

Также 300 жителей области считаются пропавшими без вести.

В Киевской области до сих пор не удалось идентифицировать 199 тел украинцев, погибших в результате полномасштабного вторжения России.

Об этом "Общественному" сообщила представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

По ее словам, после деоккупации региона от российских войск правоохранители обнаружили почти 1380 тела убитых мирных жителей.

К слову, начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщал, что 300 жителей области считаются пропавшими без вести.

Напомним, глава полиции Киевской области генерал Андрей Небитов сообщал, что по состоянию на начало марта 2023-го в Киевской области уже обнаружили 1373 тела мирных жителей, погибших во время вторжения РФ. Впрочем, "вероятно, это неокончательные цифры", подчеркнул он. По его словам, большинство гражданских жителей — более 700, были убиты из стрелкового оружия.

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Дата публикации
Просмотры
269
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