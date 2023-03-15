Коли закінчиться опалювальний сезон у Києві: експерт пояснив

Від понеділка, 20 березня, в Києві потеплішає - температура повітря вдень буде +8 і більше градусів. Така погода протримається цілий тиждень, тож кияни цікавляться, коли закінчиться опалювальний сезон. В КМДА поки не готові сказати, коли саме планують вимкнути батареї в будинках. Тож чи варто вже закінчувати опалювальний сезон у столиці?

ТСН.ua взяв коментар у директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка.

"Є загальновідомі правила, коли завершується опалювальний сезон – середня температура повітря має становити +8 градусів за добу. Але як свідчить практика, варто вимкнути тепло, як одразу йде похолодання. Тому потрібно детально проаналізувати прогноз погоди, а вже після цього перекривати тепло. Досвід показує, що коли йде похолодання, то люди починають масово хворіти, а ще часто користуватися електрообігрівачами, що дуже небезпечно. Особливо для літніх людей, які хочуть зігрітися. Тому я б радив з цим не поспішати", – розповів Сергієнко.

До речі, торік опалювальний сезон у Києві закінчили дуже рано – 28 березня. Що стало своєрідним рекордом для міста, та й ще в умовах війни.

"Я погоджуюся, що потрібно заощаджувати тепло та інші енергоресурси. Бо в нас чомусь звикли, що опалювальний сезон закінчується саме 15 квітня. Вважаю, що на це не потрібно орієнтуватися, а дивитися, якою буде реальна погода", – додав Олександр Сергієнко.

Тим часом кияни, чиї помешкання обладнанні квартирними лічильниками, вже почали заощаджувати - перекривати крани централізованого опалення.

Додамо, що 16 березня в Україні буде тепло, однак з опадами. Місцями очікують ожеледицю і туман.

Синоптики наголошують, що протягом останніх днів у країні дуже стрімко змінюється погода. Незабаром буде переважати плюсова температура. Водночас наразі вночі мінусова температура практично по всій території країни.

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