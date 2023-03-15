В бою с "вагнеровцами" под Бахмутом погиб 20-летний защитник из Киевской области (фото)

После войны погибший герой мечтал стать айтишником.
В бою с "вагнеровцами" под Бахмутом Донецкой области погиб 20-летний Виталий Колесник из села Микуличи Киевской области. Молодой защитник с позывным "Кудесник" был пулеметчиком 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины и первым пошел в бой с российскими оккупантами.
Парня похоронили в родном селе 13 марта, сообщили на странице Немешаевской громады. У Виталия осталась мать, младшая сестра с братом и невеста.
Побратим погибшего военнослужащего Дмитрий Зубец рассказал, что после войны Виталий мечтал стать айтишником. Он был спортсменом и интеллектуалом. Во время воздушных тревог на полигоне они вместе разгадывали кроссворды.
"Человек в 20 лет разбирался в жизни лучше 99 процентов людей, с кем я пересекался. Погиб как настоящий воин, в прямом столкновении с чертами-вагнерами, поднялся над бруствером с пулеметом и уложил ту всю дичь, которая лезла. Не повезло, осколок прилетел. Покойся с миром, мой юный друг. Встретимся в лучших мирах, кроссворды поразгадываем", - написал Зубец на своей странице в Сети.
Напомним, под Бахмутом погибла военная Татьяна Фесенко "Мурка" из Гостомеля Киевской области. Муж-военный, получив контузию, не оставил тело жены и нес его еще 2,5 км в пункт эвакуации. Без матери осталась 8-летняя дочь супругов.
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