В пригороде Киева поймали российского солдата (фото)

В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина может быть солдатом вооруженных сил РФ.
В Петропавловской Борщаговке в пригороде Киева патрульные полицейские поймали, вероятно, 39-летнего российского солдата.
Инцидент произошел во время патрулирования 13 марта, сообщили в патрульной полиции Киевской области.
Инспекторы заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Он резко изменил направление движения, когда увидел полицейский автомобиль.
В ходе проверки документов выяснилось, что мужчина, вероятно, солдат вооруженных сил России. Задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области обнаружили растяжки с гранатами Ф-1. Они были привязаны к дереву. Взрывчатку заметили местные жители и вызвали полицейских.
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