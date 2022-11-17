Когда ожидать снег в Киеве: синоптики предупредили о непогоде

Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в Киеве 18 ноября.

Об этом рассказали в КГГА.

Заснежит в столице завтра после обеда. А вечером снегопад усилится и продлится до середины субботы, 19 ноября.

"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь у них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб", — предупредили в КГГА.

Также там призвали позаботиться о парковке: не оставлять автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков.

"Пешеходам напоминаем о светоотражающих элементах на одежде. Берегите себя и будьте внимательны на дороге", — призвали синоптики.

Напомним, в Украине 18 ноября будет держаться холодная и сырая погода.

Синоптикиня Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине и на 19 ноября. По ее словам, к нашей стране приближается циклон, поэтому украинцев ждет "свежая порция снега", а на востоке и юге — дождь. Везде с сильным ветром.

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