Когда ожидать снег в Киеве: синоптики предупредили о непогоде

Завтра, 18 ноября, следует оставить авто дома.
Синоптики предупредили о сильнейшем снегопаде в Киеве 18 ноября.
Об этом рассказали в КГГА.
Заснежит в столице завтра после обеда. А вечером снегопад усилится и продлится до середины субботы, 19 ноября.
"Пожалуйста, не создавайте пробки. Ведь у них также стоит снегоуборочная техника и авто спецслужб", — предупредили в КГГА.
Также там призвали позаботиться о парковке: не оставлять автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы дорожники могли преодолевать последствия осадков.
"Пешеходам напоминаем о светоотражающих элементах на одежде. Берегите себя и будьте внимательны на дороге", — призвали синоптики.
Напомним, в Украине 18 ноября будет держаться холодная и сырая погода.
Синоптикиня Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине и на 19 ноября. По ее словам, к нашей стране приближается циклон, поэтому украинцев ждет "свежая порция снега", а на востоке и юге — дождь. Везде с сильным ветром.
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