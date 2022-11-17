Коли очікувати сніг у Києві: синоптики попередили про сильний снігопад

Синоптики попередили про сильний снігопад у Києві 18 листопада.

Про це розповіли у КМДА.

Засніжить у столиці завтра пообіді. А ввечері снігопад посилиться та триватиме до середини дня суботи, 19 листопада.

"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб", - попередили в КМДА.

Також там закликали подбати про паркування: не залишати автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів.

"Пішоходам нагадуємо про світловідбивні елементи на одязі. Бережіть себе та будьте уважними на дорозі", - закликали синоптики.

Нагадаємо, в Україні 18 листопада триматиметься холодна та вогка погода.

Синоптикиня Наталка Діденко надала прогноз погоди в Україні й на 19 листопада. За її словами, до нашої країни наближається циклон, тому на українців чекає "свіжа порція снігу", а на сході та півдні - дощ. Скрізь із сильним вітром.

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