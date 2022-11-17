Киев передаст Херсону помощь: автобусы, спецтехнику, медоборудование и продукты

Киев передаст Херсону помощь: автобусы, спецтехнику, медоборудование, продукты питания, строительные материалы.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"От Киевской громады передадим помощь городу Херсону. Сейчас готовим самое необходимое для истерзанного российскими варварами города. Общался с исполняющей обязанности мэра Херсона. Городу нужна и техника, и материалы, буквально все. Определили наши возможности и отправим в Херсон, в том числе: 5 пассажирских автобусов, 4 грузовых авто (МАЗ, Фотон), мусоровоз, экскаватор, 2 кареты скорой, 11 генераторов (2кВт и 5кВт). Медицинское оборудование: 30 аппаратов ИВЛ, 30 аппаратов для дыхания (АМБУ), расходные материалы", – написал он.

Также столица передаст Херсону продукты питания – проднаборы и по 10 тонн растительного масла, сахара и крупы. Поедут на Херсон и теплые одеяла, одежду и строительные материалы, инвентарь и инструменты.

"Также я инициирую рассмотрение Киевсоветом выделения 50 миллионов денежной помощи Херсону. Так, как мы выделяли на восстановление городам и поселкам Киевской агломерации", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Они осуществляют медицинское освидетельствование пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами. Прием врачи производят в помещении железнодорожного вокзала Херсона. Также 17 ноября врачи будут работать в селе Посад-Покровское.

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