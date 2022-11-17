Самый умный город в мире: Киев получил награду в конкурсе инновационных городских стратегий

Киев получил в Барселоне награду World Smart City Award Special Recognition, направленную на признание инновационных городских стратегий за приложение "Киев Цифровой"

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Smart City Expo – это крупнейшее ежегодное мировое событие, где обсуждают опыт и достижения в создании "умных" городов и отмечают лучшие инновационные города и проекты.

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"В этом году столицу Украины отметили среди многих городов из разных стран мира. Киев получил признание за свои достижения в развитии системы "умного" муниципального управления. К сожалению, я не смог получить премию лично, но вскоре она уже приедет в Киев", — написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что, несмотря на все попытки агрессора сломить Киев, киевляне продолжают внедрять цифровые технологии для обеспечения города онлайн-сервисами, для усиления безопасности, создания системы мобильности в городе.

"Новые вызовы делают Киев еще более устойчивым, технологичным и сильным", - заключил Кличко.

World Smart City Awards — всемирно известная престижная премия, направленная на признание и поддержку инновационных городских стратегий, проектов и идей, которые могут повлиять на жизнь граждан и сделать наши города более устойчивыми и инклюзивными.

Напомним, 15 ноября Киев попал в одну из номинаций престижной международной награды Smart City Awards.

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