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Под Киевом нет связи из-за отсутствия света: как вызвать скорую

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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Под Киевом нет связи из-за отсутствия света: как вызвать скорую

Фото: pixabay.com

Скорую можно вызвать даже при отсутствии мобильной сети.

В Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах Киевской области местные жители жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом. Из-за отсутствия сети невозможно даже позвонить по телефону.

Как вызвать скорую в таком случае, рассказал SPRAVDI министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Иногда украинцы не могут дозвониться на "103" из-за перебоев со связью, которые случаются в результате российских террористических атак", — объяснил он.

Если не можете вызвать скорую с мобильного, воспользуйтесь:

  • стационарной связью;
  • региональными мобильными интернет-приложениями;
  • экстренным набором на телефоне.

Ляшко отметил, что благодаря генераторам оперативно-диспетчерская служба работает даже при отключении электроэнергии. Звонки на "103" принимают во всех регионах Украины.

Напомним, жителей Киевской области предупредили готовиться к тяжелой неделе после массированной российской ракетной атаки. По словам главы областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация с электроэнергией остается сложной. Применяются экстренные отключения электричества.

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Дата публикации
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