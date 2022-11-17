Под Киевом нет связи из-за отсутствия света: как вызвать скорую

Скорую можно вызвать даже при отсутствии мобильной сети.

В Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах Киевской области местные жители жалуются на перебои с мобильной связью и интернетом. Из-за отсутствия сети невозможно даже позвонить по телефону.

Как вызвать скорую в таком случае, рассказал SPRAVDI министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Иногда украинцы не могут дозвониться на "103" из-за перебоев со связью, которые случаются в результате российских террористических атак", — объяснил он.

Если не можете вызвать скорую с мобильного, воспользуйтесь:

стационарной связью;

региональными мобильными интернет-приложениями;

экстренным набором на телефоне.

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Ляшко отметил, что благодаря генераторам оперативно-диспетчерская служба работает даже при отключении электроэнергии. Звонки на "103" принимают во всех регионах Украины.

Напомним, жителей Киевской области предупредили готовиться к тяжелой неделе после массированной российской ракетной атаки. По словам главы областной военной администрации Алексея Кулебы, ситуация с электроэнергией остается сложной. Применяются экстренные отключения электричества.

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