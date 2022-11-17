Кулеба рассказал о ситуации с электроэнергией в Киевской области

Продолжительность отключения света зависит от ситуации безопасности.
В Киевской области ситуация с электроэнергией остается сложной. По решению "Укрэнерго" в регионе продолжаются экстренные отключения электричества.
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.
По его словам, продолжительность отключения света зависит от ситуации безопасности и скорости восстановления инфраструктуры.
"В свою очередь, отмечу, что все соответствующие службы работают круглосуточно и без перерыва", — отметил руководитель Киевщины.
По его словам, во время воздушной тревоги 17 ноября силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, которые целились на критическую инфраструктуру области. Обошлось без "прилетов". "Однако есть попадание в других регионах Украины, что влияет и на нашу энергосистему", — добавил Кулеба.
К слову, в Киеве утром 17 ноября снова введены экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.
Атака России на Киевщину 17 ноября
В Украине утром объявили масштабную воздушную тревогу. Сначала "покраснели" южные и восточные регионы. Впоследствии опасность распространилась по всей стране.
В частности, во время тревоги в Киеве и области раздались взрывы. Сообщили о работе ПВО.
Во время воздушной тревоги Вооруженные силы Украины над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских беспилотников. В частности, "Шахиды" сбили над Киевским водохранилищем.
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