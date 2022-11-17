Кулеба рассказал о ситуации с электроэнергией в Киевской области

В Киевской области ситуация с электроэнергией остается сложной. По решению "Укрэнерго" в регионе продолжаются экстренные отключения электричества.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, продолжительность отключения света зависит от ситуации безопасности и скорости восстановления инфраструктуры.

"В свою очередь, отмечу, что все соответствующие службы работают круглосуточно и без перерыва", — отметил руководитель Киевщины.

По его словам, во время воздушной тревоги 17 ноября силы ПВО сбили несколько вражеских объектов, которые целились на критическую инфраструктуру области. Обошлось без "прилетов". "Однако есть попадание в других регионах Украины, что влияет и на нашу энергосистему", — добавил Кулеба.

К слову, в Киеве утром 17 ноября снова введены экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Атака России на Киевщину 17 ноября

В Украине утром объявили масштабную воздушную тревогу. Сначала "покраснели" южные и восточные регионы. Впоследствии опасность распространилась по всей стране.

В частности, во время тревоги в Киеве и области раздались взрывы. Сообщили о работе ПВО.

Во время воздушной тревоги Вооруженные силы Украины над Киевом сбили четыре ракеты и пять иранских беспилотников. В частности, "Шахиды" сбили над Киевским водохранилищем.

Читайте также: