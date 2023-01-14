Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе столицы в субботу, 14 января.

Об этом он сообщил в своем телеграмме-канале.

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях", — подчеркнул городской голова.

Напомним, еще до оглашения воздушной тревоги жители столицы начали сообщать о звуках взрывов. Уже после них была объявлена воздушная тревога — в 09:35.

В ОВА заявили о ракетном ударе по городу. Людей просят находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Российская армия совершила ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в Киеве, сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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