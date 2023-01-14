В Киеве сообщают о звуках взрывов: что известно

После взрывов была объявлена "тревога".
В субботу, 14 января, около 09:30 в Киеве снова прозвучали. В городе в тот момент не была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили жители столицы.
В частности, взрывы были слышны на Кольцевой, Петропавловской Борщаговке, на Виноградаре, Дарнице и т.д. Отмечается, взрывы были настолько мощными, что тряслись окна. Жители Днепровского района сообщают, что исчезала вода.
К слову, уже после взрывов была объявлена воздушная тревога — в 09:35.
Впоследствии в ОВА сообщи о ракетной атаке на столицу. Российская армия совершила ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры, подтвердили в ОП.
Напомним, утром в Киеве и области были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в столице не объявлялась. О взрывах начали сообщать после 6:00 в Сети.
В ОВА заявили, что на одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание. На месте работают соответствующие службы.
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