Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве

В субботу, 14 января, российская армия совершила ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в Киеве.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Киев. Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях", — написал представитель ОП.

Кстати, впоследствии попадание в объект инфраструктуры подтвердили в КМВА: "Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы".

Взрывы в Киеве 14 января

В субботу, 14 января, около 09:30 в Киеве снова прозвучали, но до объявления "тревоги". Их слышали в нескольких районах.

В ОВА подтвердили ракетную атаку на столицу. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.

К слову, после оглашения воздушной тревоги руководитель Офиса президента Андрей Ермак попросил людей не игнорировать ее.

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