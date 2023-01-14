Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Киеве

В городе идет воздушная тревога.
В субботу, 14 января, российская армия совершила ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры в Киеве.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram.
"Киев. Ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Детали выясняются. Оставайтесь в укрытиях", — написал представитель ОП.
Кстати, впоследствии попадание в объект инфраструктуры подтвердили в КМВА: "Есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы".
Взрывы в Киеве 14 января
В субботу, 14 января, около 09:30 в Киеве снова прозвучали, но до объявления "тревоги". Их слышали в нескольких районах.
В ОВА подтвердили ракетную атаку на столицу. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе.
К слову, после оглашения воздушной тревоги руководитель Офиса президента Андрей Ермак попросил людей не игнорировать ее.
Читайте также: