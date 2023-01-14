У Києві повідомляють про звуки вибухів: що відомо

Після вибухів було оголошено "тривогу".

У суботу, 14 січня, близько 09:30 у Києві знову пролунали. В місті на той момент не була оголошена повітряна тривога.

Про це ТСН.ua повідомили мешканці столиці.

Зокрема, вибухи були чутно на Кільцевій, Петропавлівська Борщагівка, на Виноградарі, Дарниці тощо. Зазначається, вибухи були настільки потужні, що тряслись вікна. Мешканці Дніпровський району повідомляють, що зникала вода.

До слова, вже після вибухів було оголошено повітряну тривогу - о 09:35.

Згодом в ОВА повідоми про ракетну атаку на стлицю. Російська армія здійснила ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури, підтвердили в ОП.

Нагадаємо, вранці у Києві та області було чутно звуки вибухів. Повітряної тривоги в столиці не оголошували. Про вибухи почали повідомляти після 6:00 у Мережі.

В ОВА заявили, що на одному з об’єктів критичної інфраструктури сталося загоряння. На місці працюють відповідні служби.