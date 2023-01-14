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Росіяни атакували об‘єкти критичної інфраструктури у Києві

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни атакували об‘єкти критичної інфраструктури у Києві

Фото: Associated Press

У місті триває повітряна тривога.

У суботу, 14 січня, російська армія здійснила ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури у Києві.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram.

"Київ. Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях", - написав представник ОП.

Вибухи в Києві 14 січня

У суботу, 14 січня, близько 09:30 у Києві знову пролунали, але до оголошення "тривоги". Їх чули у кількох районах. 

В ОВА підтвердили ракетну атаку на столицю. Мер міста Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі.

До слова, після оголошення повітряної тривоги керівник Офіса президента Андрій Єрмак попросив людей не ігнорувати її.

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Дата публікації
Перегляди
6076
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