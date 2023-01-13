В Чернобыльской зоне опасно для Киева стремительно поднялся уровень воды в реке: фото

Мощная водно-ледяная масса способна разрушать берега и гидротехнические сооружения, что делает эти явления опасными.

В Чернобыльской зоне опасно для Киева стремительно поднялся уровень воды в реке Уж.

Необычный зимний паводок повлек за собой накопление льда – зажоры.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Зажоры формируются, как правило, в осенний период или в течение неустойчивых зим. Это – скопление шуги, внутриводного льда, битого льда и сгустков снега, выпадающего на водную поверхность.

Вся эта водная масса движется в толще воды вниз по течению. На суженных участках русла, поворотах, перекатах скорость ее замедляется, она уплотняется и иногда забивает почти все водное сечение – так и образуется зажор, своеобразная ледяная плотина. При этом уровень воды стремительно поднимается, может затапливаться пойма реки.

Мощная водно-ледяная масса способна разрушать берега и гидротехнические сооружения, что делает эти явления опасными.

Частота и интенсивность появления шуги и, соответственно, образование зажоров, специфична для каждой реки. Кроме того, она меняется из года в год.

Обнаружено, что для Припяти в пределах Заповедника благоприятными для жорстокообразования являются гидрологические предпосылки (расход воды в пределах 300-500 м3/с) и особенности снижения температуры воздуха.

Образованию шуги способствует чередование в русле открытых участков и ледостава. Подобные условия, например, наблюдались в январе-феврале 1991 г. и феврале 1994 г. Тогда сильный подъем уровней воды в реке превысил 2,5 м.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что в Украину идут аномально теплые воздушные массы из Африки.

Читайте также: