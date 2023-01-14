Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи у Дніпровському районі столиці у суботу, 14 січня.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Вибухи в Дніпровськрму районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях", - наголосив міський голова.

Нагадаємо, ще до оголошення повітряної тривоги мешканці столиці почали повідомляти про звуки вибухів. Вже після них було оголошено повітряну тривогу - о 09:35.

В ОВА заявили про ракетний удар по місту. Людей просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Російська армія здійснила ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури у Києві, повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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