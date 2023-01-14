Утренние взрывы в Киеве: в ОВА рассказали, что произошло

Произошло возгорание на объекте критической инфраструктуры.
В Киевской области и Киеве утром субботы, 14 января, около 06:00 были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении руководителя области.
По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.
Взрывы в Киеве утром 14 января
Утром в Киеве и области были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в столице не объявлялась. О взрывах начали сообщать после 6:00 в Сети.
Впоследствии руководитель офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Спокойно".
Также в ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве. Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не "любые военные действия".
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