Утренние взрывы в Киеве: в ОВА рассказали, что произошло

В Киевской области и Киеве утром субботы, 14 января, около 06:00 были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры произошло возгорание.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы", — говорится в сообщении руководителя области.

По его словам, предварительно обошлось без пострадавших.

Взрывы в Киеве утром 14 января

Утром в Киеве и области были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога в столице не объявлялась. О взрывах начали сообщать после 6:00 в Сети.

Впоследствии руководитель офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram: "Спокойно".

Также в ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве. Заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк причины он не назвал, но сказал, что это не ПВО и не "любые военные действия".

Читайте также: