Кличко сообщил, когда в Киеве ученики вернутся в школы

В эту волну болеет много детей и многие из них болеют тяжело.
В Киеве школьники пока находятся на дистанционном обучении. Ведь в эту волну болеет много детей. И многие из них болеют тяжело. Даже есть летальные случаи среди детей.
Об этом на заседании Киевского городского совета заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет скоро. Важно сегодня – удержать ситуацию. Потому что речь идет о здоровье и жизни людей", – подчеркнул Кличко.
Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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