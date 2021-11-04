В Киевской области без вести пропала 13-летняя девочка: приметы и фото

В Киевской области без вести пропала 13-летняя девочка: приметы и фото

Школьница вышла из дома, после чего перестала отвечать на звонки.

В Киевской области правоохранители и общественность разыскивают 13-летнюю Софию Высицкую.

Об этом сообщили в пресс-службе Розыска детей Нацполиции области.

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Несовершеннолетняя 3 ноября вышла из дома в поселке Макаров. После этого девушка перестала отвечать на звонки родных и близких.

Ее приметы: с виду около 14 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения. У нее прямые темные волосы по плечо, овальное лицо, голубые глаза.

Одета в коричневую куртку, темные джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак голубого цвета.

"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемой, просим звонить по номеру спецлинии полиции "102", — подчеркнули в пресс-службе Розыска детей Нацполиции области.

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