В Киевской области без вести пропала 13-летняя девочка: приметы и фото

Школьница вышла из дома, после чего перестала отвечать на звонки.
В Киевской области правоохранители и общественность разыскивают 13-летнюю Софию Высицкую.
Об этом сообщили в пресс-службе Розыска детей Нацполиции области.
Несовершеннолетняя 3 ноября вышла из дома в поселке Макаров. После этого девушка перестала отвечать на звонки родных и близких.
Ее приметы: с виду около 14 лет, рост 150 сантиметров, худощавого телосложения. У нее прямые темные волосы по плечо, овальное лицо, голубые глаза.
Одета в коричневую куртку, темные джинсы и черные кроссовки. С собой у нее был рюкзак голубого цвета.
"При получении какой-либо информации о возможном местонахождении разыскиваемой, просим звонить по номеру спецлинии полиции "102", — подчеркнули в пресс-службе Розыска детей Нацполиции области.
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